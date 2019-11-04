All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Campbell Court Elementary
Principal’s Scholar
Kindergarten: Tamra Bailey, Alexa Bernal-Mendoza, Brodie Craig, Angelayza Diaz, Annabelle Duncan, Annabella Elliot, Alexander Estes, Jayceon Ferguson, Aiden Fulcher, Leighton Harding, Paisley Harris, Kaylee Helton, Adrian Hernandez, Chloe Holder, Saydee Holley, Liam Kesler, Mason Leviner, Kaylee Martin, Iker Martinez-Chavez, Layla Mills, Ayanna Penn, Jaxon Orange, Owen Roberts, Megan Shively, Benton Sigmon, Caroline Spahr, Naomi Thompson, Larkin Viar, Jaylah Word, Riley Wright.
First grade: Benjamin Agee, Chloe Bassett, Easton Boothe, Jeanelle Capel, Ryleigh Craig, Anna Cruz, Anzly Cruz-Miguel, Treavor Eanes, Nathaniel Eggleston, Layla Fuller. Keiana Hairston, Heaven Hykton, Malakhi Janey, Karleigh Moore, Trinity Joyce, Erin Priest, Vivian Roberts, Addison Sawyers, Kyron Swanson, Kaleb Wade, Madison Wood.
Second grade: Liam Barker, Mason Christensen, Mason Duncan, Soyier Fightmaster, Arielle Hanson, Havana Hylton, Natasha Martell-Rios, & Bentley Reynolds.
Third grade: Gwneth Bailey, Ally Cannon, Kingston Cline, Andrea Delasancha, Bailey Fields, Saharie Hairston, Jonah Haynes, Caelynn Holder, Grant Lineberry, Nicholai Lockhart, Conner Mabe, Amira Martinez-Garcia, Sophie Purvis, Camden Trail, Levi Underwood, Jostyn Wells.
Fourth grade: Hayden Craig, Izaiah Dillon, Joseph East, Noah Easter, Nyangani Gravely, Cailee Hairston, Vivien Minich, Isaac Naff, Marco Nopala Jr., & Damantas Williamson.
Fifth grade: Xavier Ball, Nathaniel Barbour, Chloe Cassell, Aribella Comer-Malone, Terry Leviner, Zyreak Manns, Brian Spencer, Emily Upchurch, Jayden Veasley, Evan Williams.
Honor roll
Kindergarten: Cataleya Barco, Cynthia Harris, Ka’Liyah Titus.
First grade: Xareni Bernal-Mendoza, Keatyn Clark, Collin Craig, Aria Crawford, Zoey Lafferty, Braelin Lane, Khamari McRae, Isaac Pritchett.
Second grade: Dalton Blevins, Jaydance Cumbee, Liam Fain, Braydon Hall, Amilia Henderson, Martin Llamas-Ornelas, Jasper Lockhart, Braelyn Manns, Carleigh Payne, Braylon Ross, Celeste Scearce, Matthew Todd, Emilee Wilson, Todd Woods Jr.
Third grade: Amarra Conner, Hailie Fightmaster, Makenna Fulcher, Alison Glass, Ruffin Harris, Daimer Hernandez, Aniya Law, Jose Lazano Torres, Troy Mills, MyTeanna Moore, Madison Newman, Caylee Orange, Nahlejh Phillips, Daniel Quiroga-Medina, Tyler Williams, Jordyn Wimbush, Madelyn Wimmer.
Fourth grade: Madison Bedsaul, Junior Chavez, Alden Christensen, David Conner, Nadya Earnest, Kayli Edwards, Madaline Espana-Osorio, Caidence Hancock, Emily Hernandez-Leal, Carson Holley, Zane Johnson, Peyton Leviner, Skyler Mitchell, Mattox Sigmon, Levi Stout, Corbin Thomas, John Turner Jr., Abigail Walton.
Fifth grade: Anakin Dockery, Hailey Fackler, Jimarion Hairston, Derrickus Hairston, Cayle Lyons, Brady Mayberry, Shane Moorefield, Emily Newman, Austin Ratcliffe, Caroline Reustle, Amber Simacek, Julianna Smith, Abigail Thompson, Brenden Tyree, Nycere Valentine, De’Naiysha Wade, Ronald Walton IV, Lexus Woods.
Laurel Park Middle School
All A’s: Danielle Agnew, Keyasia Akridge, Trinity Aldrich, Andrea Amaya Lopez, Aidan Amos, Charley Amos, Annagrace Arnold, Laiken Barnes, Michael Barrett, Lily Boltz, Peighton Boone, Bryson Broadnax, Maggie Brown, Wesley Brown, Luke Burgess, Faith Cafferty, Jordan Caldwell-McGhee, Cesar Canales, Brenden Cannon, Elizabeth Caro Tamayo, Ingrid Carrillo-Juarez, Dakota Carter, Montashia Carter, Isabella Clark, Samiah Clark, Lakyn Cochran, Bayliss Coleman, Greyson Coleman, Kaydence Compton, Ella Cooke, Jorja Correa, William Craig, Madison Crowe, Isaiah Davidson, Nathan Davis, Preston Davis, Hayley DeShazo, Laura Dillard, Saniya Dillard, Nicholas Dillon, Jimmy Dong, Ethan Drake, Ethan Dukes, Nickolas Durham, Lorelei Edmonds, Wesley Eggleston, Cristian Espinosa, Monserrat Espinosa, Ashley Fallin, Abdullah Farooq, Justin Ford, Christopher Funes, Evelyn Garcia-Mena, Luke Gardner, Heaven Garten, DaiShaundria Giggetts, Tristian Giles, Ariana Gravely, Rachel Griffin, Jamarion Hagwood, Angel Hairston, Bryce Hairston, My’Shea Hairston, TaMier Hairston, Kyndal Handy, Carson Harper, Hailey Harris, Aaliyah Hodge, Sanaa Hodge, Taylor Holland, Hannah Hoppe, Austin Hunt, Nicholas Jenkins, Dylan Johnston, Bryson Jolls, Abby Jones, Nathan Joyce-Wingfield, Jacey Kaczor, Grace Kellam-Robinson, Braylon Kidd, Caroline Kirby, Jazmyn LaFollette, Aubrey Lawrence, Brandon Lawson, Kaleigh Lawson, Katherine Lawson, Ethan Lee, Trinity Lewis, Nathaniel Lilly, Yaxelin Lubiano Bustos, Candice Lucas, William Lucas, Maegan Mabe, Lewis Markham, Caleb Martin, Makai Martin, Tyler Martin, Franklin McBride, Dylan McCulloch, Allison McDaniel, Kaden Mellott, Emma Metzger, Kylie Minter, Christian Moore, Simeon Moore, Bryson Mosley, Chandler Motley, Mya Moyer, McKenzie Newcomb, Avery Niblett, Alexis Oakes, Jessica Ortiz Espana, Hannah Overton, Emma Parker, Cami Patel, Miraj Patel, Tyrese Perkins, Vance Perry, Carl Phillips Jr, Rhythm Poynter, Kristian Preston, Silvia Price, Kayli Priest, Alannah Pruitt, Eli Rakes, Kenyon Red, Molly Reed, Dakota Reid, Rosalia Rivera, Trinity Roberts, Lauralee Robinson, Ramon Rodriguez, Jorge Ruiz Tamayo, Andrea Sandoval-Robles, Crystal Santacruz-Sanchez, Ashley Sauls, Gretchen Schaller, Jackson Shivley, Brian Shockley III, Dylan Short, William Smith, Ethan Stockton, Melia Stockton, Abigail Tatum, Sharna Terry, Sharnia Terry, Lyric Thomas, Nathan Tollison, Ivan Torres, Chevon Trotter, Carlin Turbeville, Eden Turner, Lillian Turner, Eva Underwood, Abagail Viers, Ava Walker, Ryan Ward, Jacob West, Mason Whitaker, Brayden Wilson, Chloe Wilson, Le’Andre Witcher, Helaina Wright, Hannah Young
A’s and B’s: Jadyn Adams, Jonathan Adams, Madison Adkins, Julio Aguilar, Dahmir Allen, Diana Alvarado Angeles, Autumn Arnold, Vincent Bamberg, Terri-Lynn Bancroft, Myanna Barbour, Hannah Barker, Demarius Barksdale, Nicholas Barrett, Kaylee Barrow, Bryson Bateman, Dafne Becerra Del Toro, Cinthia Becerra-Tiznado, Anastasia Bell, Ashlyn Bennett, Lyndon Brannock, Juan Bravo, Matthew Briggs, Zachary Broome, Allie Brown, Justin Brown, Christian Bruner, Addison Bryan, Ethan Bryan, Hannah Byrd, Axel Canales, Kailey Cannoy, Alfredo Carrillo, Kailyn Carter, Quin Carter, Maya Chappell, Joey Cline, Aiden Cochran, Aiyana Coles, Kasia Cox, Emily Craft, Isabella Craighead, Zadee Cunningham, Lakaydia Daniels, Christian Davis, Kimberlee Davis, Laci Davis, Madalen Davis, Landon Deatherage, Deonta Dehart, Tiffany Dennis, Caleb Denton, Makayla Deskins, Michael Deskins, Elijah Dixon, Kristian Dodson, Jason Donahoe, Noah Dotson, Jaydah Draper, Steven Duenas-Salas, Alyssa Durham, Hunter Durham, Ashton Eason, Makaylyn Ellis, Azlyn Espana-Becerra, Jasmine Estes, Jayden Estes, Lillyan Ferguson, Kayla Ferrell, Joshua Fields, Joseph Fincher, Kayleah Finley, Nykeia Flood, Jakob Foley, Jaken Ford, Christian Foster, Faith Fuller, Ambar Garcia-Alvarez, Julie Garcia-Jimenez, Olivia Garcia-Mata, Jayla Garnes, Cheyenne Geramita, Destiny Gibson, Cathy Gonzalez, Karis Grady, Lindsey Guerrero, Amari Hairston, Cameron Hairston, Dakota Hairston, Elisabeth Hairston, Kevin Hairston, Nyaria Hairston, Sanaa Hairston, Trinity Hairston, Ya’Kir Hairston, Myssia Hairston-France, Chyanne Hall, Ethan Hall, Jackson Harkey, Jakarious Harris, Nyasia Herndon, Ian Hill, Sarrah Hoff, Christian Holland, DeMarius Holland, Mackenzie Holland, Madison Holland, Andrew Hopkins, Taylor Hudson, Kinsley Humphries, Jeremiah Hunt, Jayhden Jamison, Sean Jenkins, Shakina Johnson, Logan Johnston, Racheal Jones, Kayleigh Joyce, Westin Joyce-Bagwell, Tyler Kalill, Jada Kelsey, Sydney Kendrick, Damya Kidd, Katlyn Kinney, Takiyah Kirby, Nicholas Kurczewski, William Lanigan, Trenton Lewis, Dylan Long, Eli Long, Taylor Lovell, Steven Lowery, William Mabe, Donny Martin, Malik Martin, Sophia Martin, McKinley Massey, Ashley Mastin, Aidan McBride, Saige McBride, Lucas McCrickard, Reagan McMillon, Aaron McPeek, Levi McPeek, Kaci Meade, Shamiya Medley, Xitlalli Mena, America Mendoza Sanchez, Vanessa Mendoza-Olmos, Isaiah Miller, Keyona Millner, Hanna Minter, Austin Montrief, Ethan Montrief, Kyndall Montrief, Elexus Moore, Niamya Moore, Kailan Moss, Colton Moxley, Essence Moyer, Rontae Moyer, Landon Nash, Ladreveon Nibblett, Steven Owens, Sophia Parker, Christian Paschal, Krishna Patel, Kayleigh Patton, JaMarion Payne, Eduardo Perez Sandoval, Blaine Peters, Zachary Pettineo, Allison Platero Batres, Canyia Preston, Kayla Preston, Trevor Preston, Keelan Price-Kent, Caleb Ragans, Taylor Ramsey, Tymari Redd, Ny’Kelon Reid, Jasmine Reynolds, Miranda Reynolds, Brianna Rivera-Jimenez, Tucker Roach, Camryn Robertson-Wilson, Noah Royster, A’Shayla Rucker, Bryan Ruiz, Donna Ruiz Tiznado, Rosbel Ruiz-Maldonado, Katherine Russell, Julian Salinas, Faith Sams, Caiden Santillo, Emily Sawyers, Marcus Scott, Parker Seidle, Howell Shrader, Kylie Slaughter, Lorissa Slusher, Addison Smith, Jariyah Smith, Quintarius Smith, C’Azia Smith-Mitchell, Jesus Soto Raygoza, Kayla Spencer, Faith Stallard, Armani Stockton, Montravion Stockton, Noah Stout, Jacob Strait, Brendon Strawbridge, Tyler Sturm, JaMari Swanson, Cole Tatum, Keyleigh Taylor, D’Angelo Tellez-Jaimes, Keyondre Terry, Amare Thaxton, Jaylen Thomas, John Thomasson, Mason Thornhill, Ricardo Tiznado-Santacruz, Kyle Trent, Saul Valle Villa, Emilee Vaughan, Lucas Vaughn, Ingrid Vega Sanchez, Jordan Venable, Gustavo Vera-Carrillo, Na’Miyah Wade, Jaylen Waller, Nehemiah Walton, Braden Webb, Samuel Wells, Lorellie Whitlow, Ralph Wiggins, Deja‘ Wilkerson, Jaden Williams, Logan Williams, Lindsey Wilson, Kurt Windle, Joshua Wingfield, Elijah Witcher, Elizabeth Wood, Kinza Yasar, Torian Younger
Fieldale-Collinsville Middle School
All-A’s: Amelia Allen, Logan Allen, Stephanie Ambros- Santiago, Danielle Amos, Alexis Bailey, Ashlen Bailey, Sienna Bailey, Annahi Balcazar Eleno, Christian Balderas-Montesinos, Bethany Barbour, Jayden Beltran, Breanna Boyd, Cheyanne Boyd, Kiara Brown, Noah Brown, Daniel Burks, Ann Burrell, Cole Byrd, William Byrd, Sarah Campbell, Alexa Casillas Rojo, Daniel Cassell, Morgan Cassell, Jenny Castro-Bermudez, Britney Cazales, Dalton Chandler, Christopher Chappell, Amie Chism, Karli Compton, Madeline Cooley, Lani Craig, Gilberto Cruz Gabriel, Aiden Dalton, Lucas Dalton, Malaki Davis, Kylee Deatherage, Adam DeVoss, Titiana Dillard, Ethan Duke, Gannon Dunn, Bryson Easley, Baileigh Easter, Britney Escalante Acosta, Cristian Espana-Osorio, Daniel Espinosa Graves, Ja Varus Faulkner, Persephone Fielding, Calleigh Fitzgerald, John Flanagan, Kevin Flores Castaneda, Damaris Foddrell, Cassidy Foley, Michael Foley, Nely Franco Rosas, Aiden Fulcher, Aliviah Fulcher, Miguel Galdamez, Jose Garcia-Matamoros, Katelyn Gil, Camryn Gilbert, Nathan Goad, Katherine Gomez, Alley Gongloff, Kaylyn Graham, Carleigh Gravitt, Brook Griffen, Anthony Hairston, Giavoni Hairston, Xzavyanna Hairston, Taylor Hale, Makayla Hall, Ryan Hall, Savanna Hall, Nicholas Hammock, Peyton Harding, Noah Harper, Hailey Helms, William Henderson, Joana Hernandez, Jaqueline Hernandez Leal, Christina Hester, Porter Hodnett, Lundyn Holt, Payton Horsley, Claire Howe, Sydney Howell-Wampler, Ethan Huff, Lillian Jacobson, Robert Janney III, Kenya Jimenez, Zachary Johnson, Riley Joyce, Keira Kennedy, Mollie Kenny, Elena King, Nicholas Kirk, Caroline Knouse, Hunter Koger, Trinity Lackey, Anne Laine, Scarlet Law, Peyton Lewis, Jaylen Lide, Joseph Little, Jaime Lopez, Yureidy Lopez-Lopez, Emily Lyons, Dylan Mabry, Eunela Mae Manzano, Alexa Martell-Rios, Barak Martin, Olivia Martin, Velkan Martinez-Garcia, Olivia Mason, Jala Mays, Jakyari Menefee, Hunter Mickles, Sophia Miller, Kaitlyn Miner, Alana Mitchem, Ella Montgomery, Alexandria Moore, Alyna Moore, Arely Morales Coronilla, Gavin Morrison, Grace Naff, Christian Nelson, Kyndall Nelson, Joshua Nelson Jr, Lindsey Nichols, Kyra Nolen, Alex Ortiz, Bryanna Ortiz-Ortiz, Aaron Osgood, Zoie Pace, Nicholas Padgett, Terrill Parker, Nadia Pauley, Angel Penn, Adrian Pennell, Jennifer Perez, Princess Perez, Isaiah Perkins, Elizabeth Poe, Nolan Poperowitz, Laken Porter, Tyler Powell, Landon Prillaman, Iker Ramirez Hernandez, Makayla Rea, Isyss Reynolds, Ailyn Rivera Hernandez, Raelyn Roark, Stephanie Rodriguez, Amber Rorrer, Kale Rutter, Mike Salazar-Lopez, Vanessa Sanchez, Jacqueline Santiago-Perez, Javion Saunders, Amirah Scales, Nivea Scales, Hannah Schelling, Peyton Schooler, Colin Sechrist, Daila Sechrist, Maggie Sechrist, Mason Sechrist, Morgan Sechrist, Nathan Sechrist, Jaylee Shelton, Summer Shelton, Walker Shelton, Alyssa Shively, Maddox Smith, Jakayla Staley, Bailey Stanley, BreAsia Street, Brianna Taylor, Takyla Tinsley, Sarah Tolbut, Jeras Travis, Autum Turner, Marvin Vasconcelo Garcia, Georgia Vasquez-Thomas, Nathanael Wade, Destiny Walker, Kayden Walker, Landon Waller, Keiradon Wheeler, Jasmine White Jimenez, Charity Whitfield, Cheyenne Whitlock, Cole Wilkinson, Addison Wimbush, Chloe Wood, Autumn Woody, Haley Wray, Joseph Wright, Katelynn Young
A-B Honor roll: Austin Adkins, Faith Adkins, Madison Adkins, Nathan Adkins, Jada Aguilor, Keyonte Akridge, Joshua Alverson, Stephanie Arellano-Calix, Elice Ashby, Bailey Ayers, Jaydin Ayers, Jasmyne Baker, Cadence Ball, Addison Barbour, Kaden Barnes, Timothy Beam, Tilda Bedsaul, Cadence Belcher, Nathan Bell, Christian Beltran, Emma Blankenship, Kayliegh Blankenship, Jaquail Bradley, McKenzie Branch, Hayden Brannon, Freddie Brim, Sara Brim, Autumn Brooks, Harrison Byrd, Ivan Cabiness II, Oscar Casco Colindres, Charles Cassell, Ailine Castro-Cruz, Elijah Chandler, Nuria Chavez Vazquez, Eling Cheng, Salvador Coca Lobo, Tegen Collins, Demarea Copening, Fatima Corona Solorio, Uriel Coronilla-Ortega, Chayden Craig, J’Muri Craig, Yary Cruz Espana, Aleeze Cruz Martin, Kevin Cruz-Juarez, Brittany Cruz-Maldonado, Nia Cunningham, Bryson Davis, Hellen De Leon Garcia, Bryan Delgado Gomez, Christian Dickerson, Levi Dickerson, Aaliyah Dillard, Demetrus Dillard, Adam Dillon, Skylar Dollarhite, Amy Dominguez, Harrison Dunn, Marquez Duvernay, Samuel Eldridge, James Elliott, Matthew Elliott, Jasmine Espana, Anaira Evans, Lauryn Evans, Cloe Fackler, Graciela Fernandez, Olga Flores Castaneda, Carson Foley, Nicholas Foley, Kayla Franco-Rosas, Andre Fuller, Kiesha Fuller, Angie Galvan, Mason Gamez-Turpin, Meleny Garcia Nolazco, Joseph Garza, Sandra George, Jack Glenn, Taylor Granger, Edward Gravely, Matthew Gray, Gabriella Greene, Breanna Greer, Brooklyn Griggs, Nicholas Hachbart, Jadyn Hagen, Aaliyah Hairston, Deonte Hairston, Gauge Hairston, Tyrell Hairston, Cameron Hale, Chelsee Hale, Hannah Hall, Ricky Hall, Jaden Hammock, Brenton Hancock, Isaac Hanks, Hailey Hardin, Haden Harless, Jaylen Harris-McDougald, Carleigh Hawks, Liz Hernandez Cruz, Gabriel Hernandez-Bonilla, Kameron Hodge, Tahsean Hodge, Kaitlin Hodges, Zachary Hodges, Annamarie Hodnett, Sean Horn, Wyatt Horne, Noah Hughes, Ryder Hutchens, Izaiah Michael Hylton, Lucas Jackson, A’Kyah James, Edward Jenkins, Emma Jennings, July Jimenez Santos, Amare Johnson, Tate Jones, DaQuan Jordan, Madison Kaufholz, Bryant Keith, Gavin Kendrick, Cassandra Kenney, Robert Kent, Douglass Kidd, Sienna King, Brayden Lawrence, Breanna Lawson, Gabriel Lawson, Olivia Lester, Phineas Light, Yasser Llave-Parades, Jamie Lockhart Jr, Isabel Lopez, Arleth Lopez Luviano, Dulce Lopez-Luna, Hunter Loudermilk, Isaiah Loveday, Athziry Lozano Torres, Patricia Mabe, Aurora Malone, Adrian Manns, Jahkese Manns, Vintoria Manns, Mía Maradiaga Mejia, Alondra Martell-Rios, Emily Martin, Jayden Martin, Jessanie Martin, Noah Martin, Jaretzy Martinez-Hernandez, Clarissa Martinez-Olguin, Frankie Maya, Kendall Mayes, Denise Mays, Nico McMakin-Burney, Avion McRae, Emmalyn Meade, Shaniyah Menefee, Aleah Meredith, Melannie Miller, Dianna Millner, Khameryn Millner, Ari Mills, Hannah Miner, Isaiah Mitchell, Kenzie Mize, Hailee Moore-Donley, Emily Moorefield, Kevin Moran, Gabrielle Morris, John Nelson, Rocky Nelson, Hannah Newman, Enrique Nieto, Yajaira Ocampo, Evelia Olvera, Angela Overby, Davis Painter, Julian Parker, Madysen Parks, MaKenna Parsons, Jason Pendleton, Cody Phillips, Egypt Phillips, Dakota Pickard, Caroline Pinnix, Aiden Piper, Trinity Price, Gwendolyn Pruitt, Araisi Ramirez, Harley Ratcliff, Corbin Rea, Makyiah Redd, Peyton Reustle, Ava Richardson, Landon Rigney, Addison Roberts, Sommer Roberts, Hayden Robertson, Ataliah Rodriguez, Nicholas Rogers, Ethan Roldan, Angie Roldan-Zavala, Daniel Ross, Jabari Ross, Olivia Ross, Brandon Rumley Jr, Lindsay Sandoval-Campuzano, Julianna Sands, Luis Santos Castro, Daniel Saul, Diamond Scott, Mackenzie Seay, Kylah Shareef, Cassidy Shelton, Zoie Shelton, Payne Shipe, Ashley Simacek, Nathaniel Simacek, Chase Smith, De’Carey Smith, Jacob Smith, Makias Smith, Brayden Snowdy, Jonathan Solis, Austin Spear, Chevis Spencer, Katelynn Spencer, Kayleigh Spencer, Xavier Spencer, Paulina Steele, Michael Stevenson, Haven Stoffel, Tyler Stovall, Brooke Szorosy, Kylee Taylor, Shaydin Taylor, Chase Temple, Shakayla Thompson, Natevis Toney, Ja’Shaun Turner, Jocelynn Turner, Kaileigh Turner, Karsin Turner, Santiago Valadez Dorado, Ashanya Valentine, Makhi Valentine, Gryphon Varney, Maya Vasquez, Zuleima Vasquez-Zuniga, Christopher Venable, Elizabeth Via, Joshua Wade, Justin Waller, Ty’Merius Walton, Luke Ware, Justin Webb, Wyatt Westmoreland, Logan Wheeler, Emily Whitlow, Landon Whitlow, Stephianna Williams, Serenity Wilson, Kayleigh Wimbish, A’mya Womack, Taylor Woods, Logan Young, Edgar Zuniga-Marban
B Honor roll: Leland Barker, Hailey Kaufholz
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.