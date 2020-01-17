All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Bassett High School
All-A honor roll: Dillan Aguilar-Diaz, Angelina Amato, Brian Angles, Zaria Armstrong, Madeline Bishop, Kyrsten Boardwine, Austin Boyd, Kaelyn Bray, Jakel Brim, Ashlee Burks, Aaron Byrd, Johanna Calix Vivanco, Marquise Carter, Savannah Cassidy-Tuggles, Jennifer Castro Santos, Joseph Castro-Bermudez, Nicole Cockram, Sydney Compton, Caroline Cook, Summer Cox, Aaliyah Craig, Clayton Craig, Valerie Crouch, Emily Crowder, Maritza Cruz, Eyan Dalton, Jackson Davis, Macy Deal, Amber Dillon, Gabriel Divers, Piper Doughton, Dario Duran, Ruben Duran, Hannah Eanes, Jesus Espana, Emily Essary, Adyson Farrington, Campbell Ferguson, Madison Ferguson, Mara Fleming, Haven Foley, Stormie Foley, Jaxon Ford, Kalei Fuller, McKenzie Fuller, Shenyiah Fuller, Selena Gamez, Roy Garcia, Andrew George, Christian George, Rosie George-Ambrocio, Cierra Gilbert, Jacob Gilbert, Trinity Gilbert, Emily Gilley, Amanda Goad, Hunter Goad, Katherine Golden, Joshua Graham, Lauren Griffith, Lindsey Gusler-Perdue, Rachel Hagood, Brittany Hairston, DiYana Hairston, Paxton Hale, Abigale Hall, Lara Hall, Nathan Hall, Rya Hall, Tabitha Hall, Ryan Harrison, Madison Hawks, Owen Hayes, William Hayes, Caitlyn Haynes, Alexius Helmick, Shyanne Helms, Kaitlyn Hooper, Kelcey Howell, Isabeau Humble, Jade Hylton, Rachel Inman, Victoria Janey, Charles Jenkins, Ainsley Jones, Robert Jones, James Joyce, Elyssa Kancherla, Abigail Keister, Eydie Kenny, Casey Kirks, Caitlyn Kiser, Allison Laine, Joshua Landon, Lydia Lester, Nalaaya Leyva, McKenzie Lippencott, Freddi Lopez Lopez, Leslie Lowe, Taylor Lowery, Jamie Lynskey, Camryn Martin, Charity Martin, Sydney Martin, Savannah McBride, Richard McDaniel, Tyler McDaniel, Destany McNeal, Jenna Meredith, Barri Millner, Ashley Minnick, Savanna Moore, Amber Morgan, Nathan Morrison, Jennifer Murillo, Kiley Nixon, Kelly Nolasco, Victoria Oakley, Jesnique Olvera-Cobbler, Alan Ortiz, Anna Osenkowsky, Alanis Osgood, Evan Parnell, Caleb Payne, Nicholas Penn, Emma Perry, Rachel Perry, Alaina Price, Braydon Pruitt, Rodney Ragans, Alheli Ramos-Garcia, Kelsie Rea, Zeariah Reeves, Madeline Reynolds, Saylor Robertson, Skyler Robertson, Alan Rodriguez Rosas, Omar Rodriguez-Becerra, Griselda Rodriguez-Molina, Lilibeth Rodriguez-Ortega, Aniyah Ross, Madison Ross, Madison Ross, Ignacio Ruiz Sanchez, Makayla Rumley, Jacob Ryan, Lithzy Sandoval-Ocampo, Anette Santiago-Perez, Kristen Sawyers, Megan Scott, Cannon Sechrist, Savannah Shelton, William Shilling IV, Samantha Shough, Kayin Spencer, MaKayla Sprouse, Logan Surber, Sarah Sutphin, Janaya Swanson, McKenzie Tate, Megan Todd, Jennifer Turner, Corbin Underwood, Shayleigh Underwood, GiSelle Vazquez Marban, Diana Velasquez-Nolasco, McKinley Verlik, Jaidyn Wagoner, Samantha Wall, Emma Warren, Ethan Weatherford, Destiny Whitlow, Steven Whorley, Chloe Wilkes, Kennedy Wilkins, Zachary Williams, Hannah Wilson, Xander Wilson, Joseph Winborne, Sydney Witcher, Kayla Wood, Caytlin Young, Ethan Zangari, Evan Zangari, Summer Zuniga.
A-B honor roll: Jairo Aburto, Jenna Adams, Thomas Adkins, Dezinea Alcorn, Benjaman Allen, Olivia Allen, Casey Altizer, Patricia Alvarez Velazquez, Antonio Amato, Rosmely Amaya, Yair Aparicio Perez, Carson Arnold, James Arnold, Brittany Atkins, Caitlin Barker, Trever Barnes, William Belongia, Billy Boaz Jr, Aaron Bolio, Jolie Bowyer, Jaylynn Bradshaw, Summer Breedlove, Nicole Bridges, Bryson Brown, Tia Bye, Ethan Byrd, James Byrd, Colton Calfee, Oscar Calix Vivanco, Alexus Carroll, Lauren Carter, Timothy Cassidy-Tuggles, Alexis Castillo-Torres, Katherine Cecil, An-Mei Cheng, Meagan Chitwood, McKenzie Clark, Michael Clark, Lyndsey Clark-Agee, Lindsay Clifton, Benjamin Cochran, Coleman Compton, Lashanda Conner, Mackenzie Corum, Abigail Craig, Alexis Craig, Paige Craig, Greyson Crouch, Aleli Cruz-Gabriel, Jazmine Dabbs, Audrie Dalton, Russell Daniel Jr, Caroline Davis, Blake Deal, Victoria Dean, Lillian Deatherage, Shyanne Dehart, Victoria DeHart, Ivory Deskins, Keara Deskins, Daniel DeVivo, Olivia Dillard, Makayla Dillon, Kirby Douglass III, Caleb Eldridge, Tilton English, Miranda Ferguson, Jeremiah Finney, Andrew Fisher, Lacey Flanagan, Dyshanti Franklin, Katie Fulcher, Luke Fulcher, Hannah Gamez, Atzel Garcia Lopez, Zuleyka Garcia Rodriguez, Amy George, Heidi Gomez-Telles, Xeturah Green, Kayla Griffin, Samuel Gunter, Ashley Gusler-Perdue, Lydiah Hachbart, Sarah Hagood, Cierra Hagwood, Ashanti Hairston, Dayquan Hairston, Ja'Ricous Hairston, Josiah Hairston, Megan Hairston, Naomi Hairston, Nigel Hairston, Quenton Hairston, Ta'Niya Hairston, Gavin Hale, Autumn Hall, Christian Hall, Savannah Hall, Madison Harbour, Annabel Harris, Anne Harris, Caroline Haynes, Alexis Hernandez, Angelina Hester, Jasmine Hiatt, Emma Hobbs, Caragan Hodges, Destiny Hodges, Jaxon Hodnett, Thomas Howell-Wampler, Noah Hubbard, Evan Hudson, Allyson Hundley, Morgan Hutchinson, Brett Jackson, Justin Jacobson, McKayla Jamison, Sterling Jamison, Tycoria Jamison, Caitlyn Jarrell, Jesus Jimenez Chavez, Nathan Johnson, Tatanya Johnson, Cadynce Jones, Joseph Jones, Adam Joyce, Madison Joyce, Olivia Keaton, Noah Keeler, Tracy Keen, Jacob Keith, Kaylee Keith, Journey Kendrick, Katryna Kessler, Michael Kessler Jr, Haley Kihlmire, Austin Kindoll, Zoe Kinkema, Nikolas Kriger-Sells, Jordan Lacy, Quashawn Law, Hannah Leghorn, Jacob Lemons, Logan Lewis, Clarence Linkous, Nori Lopez, Bryan Lopez-Lopez, Oscar Lopez-Lopez, India Manning, Hannah Marlowe, Bryan Martell Rios, Autumn Martin, Joshua Martin, Khyrra Martin, Natoria Martin, Parker Martin, Taylor Martin, Keasia McClenden, Kaitlynn McCoy, Julie McGhee, D'Andre McGill, Nataysia McGill, Isaac McKissick, Olivia McNebb, Emily McVey, Camile Meadows, Savanna Meadows, Elijah Meeks, Ardonit Mehmeti, Ava Meyer, Christopher Miller, Lillyun Miller, William Mitchell, Nellie Mize, Tanya Morales, Cameron Morgan, William Morris, Darrius Morrison, Haley Motley, Sabrina Moxley, Emma-Sue Mullins, Madison Mullins, Elijah Naff, Jessica Nolan, D'Anna NoPala, Veleryia Nowlin, Cara Oakes, Zachary Oakes, Karol Olamendi Portugal, Madalyn Oliver, Oliver Ortiz-Lopez, Hannah Pace, Lyric Parker, Bryan Pearson, Enrique Penn, Jared Penn, Fernando Perez, Justin Perry, Maliyah Philpott, Kymia Pitzer, Anna Poe, Shyhee Preston, Nasir Price, Adina Prillaman, Dale Pritchett, Addison Pruitt, Joseph Pruitt, Rebecca Pruitt, Katherine Rea, Taylor Reed, Blake Reeves, Eva Reyes Rosas, Gabriel Reyes Rosas, Khysara Reynolds, Cody Rivers, Nicholas Robertson, Logan Rodriguez, Yuneisy Roldan, Kali Roop, Ja'Naya Ross, Jose Sanchez- Gutierrez, Maira Sanchez-Gonzalez, Jesus' Sanchez-Martinez, Noelya Santiago, Aquirian Scales, Keyona Scales, Cohyn Seay, Mi'Kira Seay, Amanda Sechrist, Ian Sechrist, Daniel Shelton, Emily Shuler, Leslie Silva, Claire Smith, Katie Solis, Dakota Spence, Dillon Spencer, Hailey Spencer, Gabrielle Spina, Samuel Stanley, Elijah Stokes, Nickolas Stoneman, Barry Sutphin, Asjah Taylor, Myah Taylor, Patrick Taylor, Kailyn Thomas, Somer Thomas, Brooke Tilley, Jamia Tinsley, Caitlin Tolbert, Benjamin Turner, Nathan Turner, Seth Turner, Clarisa Tye, Nathan Underwood, Akyiah Valentine, Adam Varner, Skyler Varney, Perla Vasconcelos Martinez, Fabiola Vasquez Becerra, Maria Vasquez-Chavez, Angela Vasquez-Torres, David Velasquez-Espiritu, Gabriella Wall, Christopher Warner, Zaverion Warren, Connor Webber, Charlotte Wells, Matthew Wells, Madison White, Faith Wilson, Nyah Wilson, Savannah Wimbish, Aliyah Wimbush, Jeremiah Witt, Jordan Woods, Shyheim Woods, Anastasia Wright.
B honor roll: Jonathan Bowman, Hunter Foley, Alexia Fulcher, Jordan Garcia, Addison Kaylor, Sandra Llamas Ornelas, Elber Maya, Lisette Ortiz-Ortiz, Haley Quinn, Javier Ramirez Borja, Omarious Shareef, Jordan Shelton.
Magna Vista High School
All-A honor roll: Montana Adkins, Madison Agee, Victoria Akridge, Jennifer Alvarez, Deisy Alvarez Nolasco, Lesley Alvarez Nolasco, Madison Ashley, Chayton Bancroft, LaVanda Barksdale, Jordyn Beale, Sebastian Belcher, Abbygale Bender, Ian Betton, Brianna Bitz, Nicholas Bokman, Corey Brandon, Caleb Brannock, Emily Bray, Cole Burgess, Delaney Burris, Kaedon Byrd, Alexia Carrillo, Giselle Carrillo, Emiliano Carrillo-Juarez, Alden Carter, Faeryn Clifton, Megan Cockram, Claire Coleman, Clay Coleman, Kaitlyn Corcoran, Ethan Coward, Kayla Crandall, Sydney Cruise, Alyson Cuthbertson, Markus Dailey, Colie Delong, Tanner DeShazo, Amiya Dillard, Mykaela Dillard, Alyssa Draper, Tania Draper, Megan Eanes, Danielle Edwards, Trevor Eggleston, Saira Esparza Diaz, Diana Espinosa, Mia Fain, Hannah Ferguson, LeeAnna Ferguson, Sarah Finley, Kaitlyn Flowers, Kelsey Flowers, Analuisa Frias Alvarez, Wil Gardner, Angelina Gargano, Karla Garibay, Alexis Garten, Skylar George, Joseph Giles, Kiara Grant, Kyla Gravely, Dorian Green, Ivanna Gutierrez, De'Ajah Hairston, Jamina Hairston, Alexis Haley, Elivia Harper, Joselinne Hernandez Romero, Troy Hipps, Nathan Hopkins, Christina Howell, Ashlen Hudson, Hayli Hughes, Kaylee Hughes, Taylor Hundley, Matterson Hunt, Adam Hurd, Tolen Hyler, Adrian Hylton, Caleb Jenkins, Abigail Jimenez-Ramirez, Amanda Jones, Keyshawn Jones, Olivia Jones, Cameron Joyce, Mallory Kaczor, Sarah Kallam, Taylor Keith, Sophie Kendall, Jacob Kerrick, Gavin Kidd, Takoma Kidd, Stephen Kieselbach, Kaden Knight, Eric Lane, Megan LaPrade, Paige Lewis, Olivia Likens, Ivan Lopez Macarena, Lauren Luther, Caleb Lynch, Emma Macaluso, Anesia Martin, Devin Martin, Ian Martin, Kailea Martin, Trever Martin, Zy'Adria Martin, Alicia Martinez, Hannah Mase, Grant Mayes, Hannah McBride, Eliza Miller, Brianna Millner, Tanner Mintz, Kara Moorefield, MacKenzie Morrison, Abigail Mosley, Makahla Moss, Abbie Moxley, Precious Moyer, Amy Nassar, Jolette Navarro-Tamayo, Isaiah Neal, Kamara Nelson, Kailee Newcomb, Nicholas Ortega-Wilson, Bailey Osborne, Cory Osborne, Nathaniel Overton, Tizianna Palumbo, Zachary Palumbo, Carlyna Parks, Jarrett Pearson, T'Mesha Penn, Sadie Perry, Teagan Phillips, Alivia Pinnix, Thomas Powell, Dekavis Preston, Nala Preston, Victoria Pritchett, Cole Pruitt, Jasmine Pruitt, Keshaun Pyles, Kolby Quigg, Delfino Quintero Salinas, Marissa Quintero Salinas, Hannah Radford, Alyssa Ramsey, Hannah Rankin, Kelsey Reece, Leah Reece, Adam Reed, Brandon Reid, Ruby Roach, Tanner Roach, Rydia Roberts, Cesar Romero, Dayton Royster, Jennifer Ruiz, Wendy Ruiz-Salas, Audrey Russell, Yulisa Salinas, Breanna Sauls, Zariah Scales, Madison Schrock, Jada Setliff, Jake Sharpe, Olivia Shelor, Kayden Shreve, Kayla Simpson, Caillie Smith, Jacob Smith, Anson Stanfield, Mekhi Stockton, Summer Stone, Briana Tatum, Shikayla Tatum, Cassie Taylor, Hunter Tinch, Zachary Tinch, Natalie Tollison, Lauren Trent, Kaitlyn Tuggle, Dua Umar, James Underwood, Noelia Valderrama, Litzy Valderrama Banda, Hannah Vaughn, Megan Vaughn, McKenzie Vaught, Alondra Vera-Carrillo, Bryan Villa Villalobos, Jacob Walker, Andrew Warren, Autumn Willard, Alayna Williams, Emily Williams, Justin Williams, Blake Wilson, Catherine Woods, Chloe Wray, Tejah Yates.
A-B honor roll: Azure Adams, Hailey Adkins, Luciana Adkins, Julio Amaya Lopez, Owen Amos, Patience Bailey, Petra Balderas, Madison Barbour, Karli Barker, Kevin Barrera, Hunter Barrow, Alexis BecerraHerrera, Jacklyn Bendall, William Bendall, Heaven Biggs, Juliana Bishop, Cassidy Blair, Braxton Boitnott, Alyssa Bowman, LeKiven Brim, Jaxon Britton, Camryel Broadnax, Kaylee Brooks, Anaya Brown, Hunter Brown, Noah Brumfield, Allison Burnette, Mallory Burton, Lisa Cafferty, Gisel Carrillo Rodriguez, Carlos Carrillo-Hernandez, Leandra Carson, JaQuan Carter, Raekwon Carter, Xavier Carter, Grayson Cassell, Mariela Chacon, Camila Charry, Hailey Chitwood, Amya Clark, Morgan Clark, Kennedy Coleman, Cassey Compton, Morgan Craig, Alexis Crandall, Ashley Davis, Brooks Davis, Destiny Davis, Mayra De La Rosa Cruz, Christopher Dennis, Damian Dennis, Josue Diaz Gonzalez, Emily Diaz Monay, Mindy Diaz-Monay, Ciara Dillard, Jordan Dillard, Myajah Dillard, Andrew Divers, Hannah Dix, Jordan Dodson, Kevin Dong, Danielle Draper, Kimoni Draper, Alice Duenas Salas, Tyrese Earl, Alison Edwards, Tyhanna Elliott, Jordan Eskew, Gerardo Esquivel Jr, Shiann Fain-Helbert, Ivan Franco Rosas, Ariana Galloway, Alicia Garcia, Cesar Garcia, Elyse Gardner, Matthew Geer, Angel Gil Reyes, Elise Glenn, Grace Gongora, Ashton Gravely, Camryn Gravely, Courdae Gravely, Jade Gravely, Joerome Gravely, Lakadia Gravely, Tyree Gravely, Hunter Greer, Savannah Greer, Ayanna Grey, Joanna Gutierrez, Darian Hailey, Tamera Hailey, Brittanie Hairston, Deontaye Hairston, Ethan Hairston, Jahnavia Hairston, Kwan Hairston, Mackenzie Hairston, Samuel Hairston, Tajiyona Hairston, Takeybeairia Hairston, Ta'Nashia Hairston, Tavin Hairston, SaNai Hairston-Williams, Jasmyn Hamlett, Elizabeth Hankins, Emma Hankins, Emma Harter, Colin Havens, David Hernandez-Arteaga, Nathan Hodges, Trimon Holland, Madison Holt, Grace Hopkins, Skylar Hopkins, Dylan Hylton, Reiden Hylton, Keona Ingram, Keiron Jackson, Camille Jamison, Onaisha Jamison, Isaiah Johnson, Miracle Johnson, Ryan Johnson, Gage Jones, Shawn Jones, Destiny Kellam, Kaitlyn Kellam, Faith Kelly, Carlos Kendrick, Edward King, JaMiya King, Alaynah Koger, Kolin Kovack, Sarah Kurczewski, Anaisjah Lampkins, Cameron Landaverde, Katlyn Landaverde, Austin LaPrade, Victoria Lawson, Emily Lemons, Kelcie Lemons, Nathan Lewis, Jahzara Liverpool, Kevin Lopez-Sanchez, Kitina Lovins, William Lowery, Joshua Luther, Blayne Lutz, Brayden Lynch, Sierra Manns, Noah Martin, Hugo Martinez Jr, Catherine Maxwell, Maeve McCulloch, Nickalas Meredith, Alivia Millner, Ashlyn Millner, Destyni Millner, Kailei Minter, Brittney Mitchell, Jehnae Mitchell, Helms Monday, Marianna Morales, Delando Morris, Kendall Motley, Kerrigan Murphy, Cedejah Myers, Emma Nester, Lyndsey Newman, Gael Ortega, Richard Ortiz-Lopez, Cooper Owen, Nicholas Page, Deserae Parsons, Amy Patel, Alexandra Pearson, Nathaniel Pearson, Elijah Peatross, Breanna Penn, Jada Penn, Rickyah Penn, Madison Peterson, Claudia Phillips, Aaliyah Pilson, Mason Plasters, Kamari Preston, Kayla Preston, Joshua Price, Barry Priddy, Clara Prillaman, Mallory Ray, Olivia Reeves, Madison Reid, Luis Reyes Lopez, Colby Richardson, Cameron Robertson, David Romero-Reyes, Rebekah Rorrer, Kristan Ross, James Ross Jr, Marcos Ruiz-Tamayo, Trenton Sams, Toni Sansbury, Sean Scales, Shania Scales, Patience Scott, Matthew Shields, Caden Shively, Logan Short, Shamara Simmons, Elizabeth Smith, Morgan Smith, Jada Smithers, Christopher Stafford, Tania Starkie, William Stowe, Ja'Quan Swanson, Andrew Tang, Matthew Taylor, Micah Thomas, Greyson Tinch, Bruce Utt, Alejandro Vargas Trejo, Riley Via, Kaitlyn Viers, Isaiah Wade, Courtney Walker, Katherine Walsh, Emily Westmoreland, Sidney Wheeler, Ethan White, Joshua White, Kayla Whitlock, Austin Whitlow, Alexis Williams, SaMya Williams, Ja'Liah Wilson, Alyssa Woods, Ian Wright.
B honor roll: Jasmine Argueta, Kristian Armstead, Nathaniel Galiger, Davis Gardner, William Gardner, Tyrian Hairston, Eyad Hamdy, Lacey James, Teniah Jones, Citlally Lopez Chavez, Christopher Martell-Rios, Dylan Mason, DaShaun Morris, Tylyric Pettie, Raven Sebastian, Randall Smith, Dwayne Terry Jr., Jacob Wilkins.
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