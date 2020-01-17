All lists are provided by the schools. Typically, Principal’s list/scholar/award: cumulative GPA of 3.7 or higher or all A’s or All E’s. Honor roll: cumulative GPA 3.0-3.6 or All A’s-Bs, E’s-S’s
Fieldale-Collinsville Middle School
All-A honor roll: Jada Aguilor, Amelia Allen, Logan Allen, Stephanie Ambros-Santiago, Danielle Amos, Alexis Bailey, Ashlen Bailey, Sienna Bailey, Annahi Balcazar Eleno, Christian Balderas-Montesinos, Reagan Barker, Jayden Beltran, Breanna Boyd, Kiara Brown, Daniel Burks, Ann Burrell, Cole Byrd, William Byrd, Daniel Cassell, Morgan Cassell, Jenny Castro-Bermudez, Ailine Castro-Cruz, Britney Cazales, Dalton Chandler, Elijah Chandler, Nuria Chavez Vazquez, Eling Cheng, Hayden Cline, Karli Compton, Madeline Cooley, Fatima Corona Solorio, Lani Craig, Yary Cruz Espana, Kevin Cruz-Juarez, Aiden Dalton, Gannon Dunn, Harrison Dunn, Bryson Easley, Cristian Espana-Osorio, Lauryn Evans, Ja Varus Faulkner, Persephone Fielding, John Flanagan, Damaris Foddrell, Carson Foley, Cassidy Foley, Michael Foley, Nely Franco Rosas, Miguel Galdamez, Camryn Gilbert, Nathan Goad, Abigail Goforth, Katherine Gomez, Jose Gomez Lebron, Alley Gongloff, Xzavyanna Hairston, Makayla Hall, Ryan Hall, Hailey Helms, Jaqueline Hernandez Leal, Christina Hester, Kaitlin Hodges, Porter Hodnett, Sean Horn, Wyatt Horne, Sydney Howell-Wampler, Ethan Huff, Zachary Johnson, Riley Joyce, Madison Kaufholz, Keira Kennedy, Mollie Kenny, Elena King, Sienna King, Nicholas Kirk, Caroline Knouse, Hunter Koger, Madison Krontz, Anne Laine, Scarlet Law, Peyton Lewis, Jaylen Lide, Jaime Lopez, Yureidy Lopez-Lopez, Emily Lyons, Dylan Mabry, Eunela Mae Manzano, Alexa Martell-Rios, Emily Martin, Olivia Martin, Clarissa Martinez-Olguin, Jala Mays, Jakyari Menefee, Sophia Miller, Hosea Miller Jr., Ella Montgomery, Alexandria Moore, Kevin Moran, Gavin Morrison, Grace Naff, Zoie Pace, Madysen Parks, Adrian Pennell, Jennifer Perez, Princess Perez, Aiden Piper, Landon Prillaman, Iker Ramirez Hernandez, Makayla Rea, Ailyn Rivera Hernandez, Raelyn Roark, Stephanie Rodriguez, Amber Rorrer, Olivia Ross, Kale Rutter, Mike Salazar-Lopez, Vanessa Sanchez, Jacqueline Santiago-Perez, Nivea Scales, Hannah Schelling, Colin Sechrist, Maggie Sechrist, Morgan Sechrist, Nathan Sechrist, Jaylee Shelton, Summer Shelton, De'Carey Smith, Maddox Smith, Jonathan Solis, Jakayla Staley, Bailey Stanley, Dhrithik Tanna, Sarah Tolbut, Jeras Travis, Marvin Vasconcelo Garcia, Nathanael Wade, Amber Walker, Destiny Walker, Kayden Walker, Charity Whitfield, Cole Wilkinson, Addison Wimbush, Haley Wray
A-B honor roll: Austin Adkins, Faith Adkins, Madison Adkins, Nathan Adkins, Keyonte Akridge, Joshua Alverson, David Amaya, Irvin Aparicio-Lopez, Stephanie Arellano-Calix, Julio Argueta, Elice Ashby, Bailey Ayers, Jaydin Ayers, Jasmyne Baker, Cadence Ball, Addison Barbour, Bethany Barbour, Kaden Barnes, Cadence Belcher, Nathan Bell, Jasmine Bowers, Autumn Bowles, Cheyanne Boyd, Jaquail Bradley, McKenzie Branch, Hayden Brannon, Freddie Brim, Autumn Brooks, Aiden Brown, Heaven Brown, Logan Brown, Evelyn Bryant, Harrison Byrd, Brayden Callahan, Sarah Campbell, Alexa Casillas Rojo, Charles Cassell, Madison Cassell, Christopher Chappell, Amie Chism, Tegen Collins, Breanna Cooper, Chayden Craig, Aleeze Cruz Martin, Brittany Cruz-Maldonado, Lucas Dalton, Bryson Davis, Kylee Deatherage, Adam DeVoss, Christian Dickerson, Aaliyah Dillard, Demetrus Dillard, Titiana Dillard, Adam Dillon, Skylar Dollarhite, Ethan Duke, Marquez Duvernay, Baileigh Easter, Samuel Eldridge, James Elliott, Jasmine Espana, Graciela Fernandez, Isaiah Fernandez, Calleigh Fitzgerald, Kevin Flores Castaneda, Olga Flores Castaneda, Angely Flores Lopez, Carson Foley, Nicholas Foley, Aiden Fulcher, Aliviah Fulcher, Kiesha Fuller, Angie Galvan, Jose Garcia-Matamoros, Joseph Garza, Katelyn Gil, Kaylyn Graham, Edward Gravely, Carleigh Gravitt, Matthew Gray, Brook Griffen, Deonte Hairston, Gauge Hairston, Giavoni Hairston, Janicia Hairston, Tyrell Hairston, Taylor Hale, Jaden Hammock, Nicholas Hammock, Hailey Hardin, Peyton Harding, Haden Harless, Noah Harper, Carleigh Hawks, William Henderson, Joana Hernandez, Gabriel Hernandez-Bonilla, Annamarie Hodnett, Lundyn Holt, Payton Horsley, Claire Howe, Noah Hughes, Floyd Inman, Jay Jackson, Lillian Jacobson, Robert Janney III, Edward Jenkins, Emma Jennings, Kenya Jimenez, Reagan Joyce, Gavin Kendrick, Cassandra Kenney, Trinity Lackey, Brayden Lawrence, Olivia Lester, Joseph Little, Hunter Loudermilk, Vintoria Manns, Jennifer Manzano, Mía Maradiaga Mejia, Barak Martin, Jayden Martin, Olivia Mason, Justice Maxwell, Nico McMakin-Burney, Erin McNebb, Shaniyah Menefee, Christian Mickles, Hunter Mickles, Melannie Miller, Dianna Millner, Khameryn Millner, Ari Mills, Hannah Miner, Kaitlyn Miner, Avery Minich, Alana Mitchem, Alyna Moore, Dawson Moore, Emily Moorefield, Arely Morales Coronilla, Gabrielle Morris, Treyvontae Muse, Brooklynn Nance, Kyndall Nelson, Rocky Nelson, Hannah Newman, Lindsey Nichols, Kyra Nolen, Evelia Olvera, Alex Ortiz, Bryanna Ortiz-Ortiz, Aaron Osgood, Nicholas Padgett, Davis Painter, Julian Parker, Angel Penn, Isaiah Perkins, Gavin Peters, Egypt Phillips, Dakota Pickard, Elizabeth Poe, Nolan Poperowitz, Laken Porter, Tyler Powell, Gwendolyn Pruitt, Araisi Ramirez, Harley Ratcliff, Makyiah Redd, Peyton Reustle, Isyss Reynolds, Jaden Rhodes, Landon Rigney, Sommer Roberts, Ataliah Rodriguez, Nicholas Rogers, Daniel Ross, Cassandra Sanchez, Lindsay Sandoval-Campuzano, Luis Santos Castro, Daisy Santos-Garcia, Daniel Saul, Javion Saunders, Amirah Scales, Peyton Schooler, Diamond Scott, Mackenzie Seay, Daila Sechrist, Mason Sechrist, Kylah Shareef, Walker Shelton, Zoie Shelton, Payne Shipe, Alyssa Shively, Nathaniel Simacek, Azaria Smith, Jacob Smith, Austin Spear, Chevis Spencer, Destinee Spencer, Katelynn Spencer, Paulina Steele, Michael Stevenson, Haven Stoffel, BreAsia Street, Brooke Szorosy, Brianna Taylor, Kylee Taylor, Shaydin Taylor, Chase Temple, Nazyha Tinsley, Takyla Tinsley, Colin Turner, Jocelynn Turner, Karsin Turner, Gryphon Varney, Maya Vasquez, Georgia Vasquez-Thomas, Zuleima Vasquez-Zuniga, Elizabeth Via, Joshua Wade, Landon Waller, Ty'Merius Walton, Luke Ware, Bonnilyn Wells, Wyatt Westmoreland, Keiradon Wheeler, Jasmine White Jimenez, Cheyenne Whitlock, Stephianna Williams, Kayleigh Wimbish, Remington Winingham, A'mya Womack, Chloe Wood, Autumn Woody, Joseph Wright, Katelynn Young
B honor roll: Carson Byrd, Gavyn Keffer
Laurel Park Middle School
All-A honor roll: Madison Adkins, Danielle Agnew, Trinity Aldrich, Andrea Amaya Lopez, Charley Amos, Annagrace Arnold, Terri-Lynn Bancroft, Michael Barrett, Kaylee Barrow, Dafne Becerra Del Toro, Anastasia Bell, Kaylin Bitz, Peighton Boone, Maggie Brown, Wesley Brown, Luke Burgess, Hannah Byrd, Faith Cafferty, Jordan Caldwell-McGhee, Kailey Cannoy, Elizabeth Caro Tamayo, Ingrid Carrillo-Juarez, Dakota Carter, Gage Carter, Isabella Clark, Lakyn Cochran, Bayliss Coleman, Greyson Coleman, William Craig, Madison Crowe, Christian Davis, Nathan Davis, Preston Davis, Landon Deatherage, Hayley DeShazo, Laura Dillard, Saniya Dillard, Nicholas Dillon, Ethan Drake, Alyssa Durham, Nickolas Durham, Lorelei Edmonds, Azlyn Espana-Becerra, Cristian Espinosa, Ashley Fallin, Abdullah Farooq, Lillyan Ferguson, Joshua Fields, Joseph Fincher, Justin Ford, Madelyn Ford, Faith Fuller, Olivia Garcia-Mata, Luke Gardner, Heaven Garten, DaiShaundria Giggetts, Matthew Griffin, Rachel Griffin, Jamarion Hagwood, TaMier Hairston, Trinity Hairston, Kyndal Handy, Carson Harper, Hailey Harris, Taylor Holland, Hannah Hoppe, Austin Hunt, Nicholas Jenkins, Dylan Johnston, Abby Jones, Nathan Joyce-Wingfield, Jacey Kaczor, Grace Kellam-Robinson, Katlyn Kinney, Jazmyn LaFollette, William Lanigan, Aubrey Lawrence, Kaleigh Lawson, Trenton Lewis, Trinity Lewis, Taylor Lovette, Candice Lucas, William Lucas, Maegan Mabe, William Mabe, Caleb Martin, Tyler Martin, McKinley Massey, Ashley Mastin, Noah McCraw, Dylan McCulloch, Allison McDaniel, Kaden Mellott, Xitlalli Mena, Emma Metzger, Kylie Minter, Bryson Mosley, Chandler Motley, Colton Moxley, McKenzie Newcomb, Avery Niblett, Alexis Oakes, Nnenna Omoji, Jessica Ortiz Espana, Hannah Overton, Emma Parker, Cami Patel, Miraj Patel, Tyrese Perkins, Vance Perry, Allison Platero Batres, Rhythm Poynter, Kristian Preston, Alannah Pruitt, Eli Rakes, Dakota Reid, Miranda Reynolds, Rosalia Rivera, Trinity Roberts, Lauralee Robinson, Ramon Rodriguez, Jorge Ruiz Tamayo, Andrea Sandoval-Robles, Crystal Santacruz-Sanchez, Jackson Shivley, Addison Smith, William Smith, Kayla Spencer, Sydney Stimpert, Melia Stockton, Noah Stout, Ava Taber, Abigail Tatum, Sharnia Terry, Amare Thaxton, Nathan Tollison, Chevon Trotter, Eva Underwood, Abagail Viers, Nehemiah Walton, Ryan Ward, Samuel Wells, Logan Williams, Chloe Wilson, Helaina Wright, Kinza Yasar, Hannah Young
A-B honor roll: Aryanna Abbott, Jonathan Adams, Julio Aguilar, Keyasia Akridge, Dahmir Allen, Diana Alvarado Angeles, Aidan Amos, Morgan Amos, Alissa Baity, Victor Barajas, Myanna Barbour, Hannah Barker, Laiken Barnes, Nicholas Barrett, Bryson Bateman, Ashlyn Bennett, Brianna Board, Lily Boltz, Tyler Boyd, Lyndon Brannock, Juan Bravo, Matthew Briggs, Bryson Broadnax, Allie Brown, Addison Bryan, Brenden Cannon, Chandler Carter, Kailyn Carter, Montashia Carter, Quin Carter, Samiah Clark, Joey Cline, Isaiah Coleman, Aiyana Coles, Bayleigh Collins, Kaydence Compton, Ella Cooke, Jorja Correa, Isabella Craighead, Zadee Cunningham, Isaiah Davidson, Lydia Davis, Madalen Davis, Caleb Denton, Makayla Deskins, Michael Deskins, Nicole Dix, Elijah Dixon, Kristian Dodson, Jonathan Dominguez-Alvarez, Jason Donahoe, Rustin Donavant, Amerious Dones, Noah Dotson, Jaydah Draper, Steven Duenas-Salas, Ethan Dukes, Hunter Durham, Wesley Eggleston, Makaylyn Ellis, Monserrat Espinosa, Jasmine Estes, Jayden Estes, Jakob Foley, Alex Foster, Jaylen Frazier, Jonathan Frazier, Christopher Funes, Ambar Garcia-Alvarez, Evelyn Garcia-Mena, Charity Gee, Destiny Gibson, Evan Gilley, Ariana Gravely, Lindsey Guerrero, Amari Hairston, Angel Hairston, Bryce Hairston, Cameron Hairston, Cameron Hairston, Dakota Hairston, Ethan Hairston, Kevin Hairston, My'Shea Hairston, Chyanne Hall, Damian Hall, Jakarious Harris, Joseph Haynes, Nyasia Herndon, Aaliyah Hodge, Sanaa Hodge, Alaisa Holland, DeMarius Holland, Mackenzie Holland, Madison Holland, Andrew Hopkins, Taylor Hudson, Kinsley Humphries, Jeremiah Hunt, Elijah Hurd, Jayhden Jamison, Shakina Johnson, Tyler Johnson, Bryson Jolls, Westin Joyce-Bagwell, Tyler Kalill, Makayla Kellam, Olivia Kendall, Braylon Kidd, Damya Kidd, Takiyah Kirby, Nicholas Kurczewski, Ty'Quise Lampkins, Brandon Lawson, Ethan Lee, Nathaniel Lilly, Dylan Long, Eli Long, Taylor Lovell, Jonaisha Lowe, Steven Lowery, Yaxelin Lubiano Bustos, Jaidyn Manns, Lewis Markham, Donny Martin, Joshua Martin, Makai Martin, Malik Martin, Sophia Martin, Franklin McBride, Saige McBride, Jordan McGhee, Aaron McPeek, Levi McPeek, Kaci Meade, America Mendoza Sanchez, Vanessa Mendoza-Olmos, Isaiah Miller, Hanna Minter, Ethan Mogyoros, Austin Montrief, Ethan Montrief, Kyndall Montrief, Christian Moore, Elexus Moore, Hannah Moore, Simeon Moore, Kailan Moss, Landon Nash, Ladreveon Nibblett, Kolbe Oliver, William Oliver, Sophia Parker, Krishna Patel, Canyia Preston, Kayla Preston, Trevor Preston, Silvia Price, Keelan Price-Kent, Kayli Priest, Caleb Ragans, Taylor Ramsey, Kenyon Red, Tymari Redd, Molly Reed, Ian Reynolds, Noah Royster, A'Shayla Rucker, Bryan Ruiz, Donna Ruiz Tiznado, Rosbel Ruiz-Maldonado, Julian Salinas, Caiden Santillo, Aidan Santoemma, Emily Sawyers, Gretchen Schaller, Marcus Scott, Jayden Seamster, NyTavis Shelton, Dylan Short, Michael Short, Howell Shrader, Lorissa Slusher, Jariyah Smith, Quintarius Smith, C'Azia Smith-Mitchell, Armani Stockton, Ethan Stockton, Montravion Stockton, Jacob Strait, Brendon Strawbridge, Tyler Sturm, Wynter Surber-Johnson, Adelyn Surratt, JaMari Swanson, Hayden Swinney, Tyler Tanner, Cole Tatum, MaKatelyn Taylor, D'Angelo Tellez-Jaimes, Keyondre Terry, Sharna Terry, Jaylen Thomas, Lyric Thomas, John Thomasson, Mason Thornhill, Samantha Thurman, Ricardo Tiznado-Santacruz, Sharron Toney, Ivan Torres, Kyle Trent, Carlin Turbeville, Eden Turner, Jonathan Turner, Lillian Turner, Elizabeth Turner Williams, Saul Valle Villa, Ingrid Vega Sanchez, Zaavan Wagner, Ava Walker, CeAysia Waller, Jaylen Waller, Braden Webb, Ashlyn Wells, Mason Whitaker, Lorellie Whitlow, Ralph Wiggins, Deja` Wilkerson, Jaden Williams, Brayden Wilson, Lindsey Wilson, Ka'Nareya Wimbush, Joshua Wingfield, Le'Andre Witcher, Markaysia Witcher, Jacqueline Young
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