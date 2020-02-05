Carlisle School recently hosted Division Spelling Bees for lower school (grades 3-5) and middle school (grades 6-8) students.

Anderson Haymore of Danville won the lower school competition after 41 rounds and more than 100 words, beating in the final round his younger brother Reese, a fourth-grade student.

Scarlet Norman of Martinsville was the middle school winner.

Anderson and Scarlett traveled to the Cornerstone Charter Academy in Greensboro, N.C, this past week to represent Carlisle School at the District Spelling Bee.

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