... FLOOD WATCH TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING...
...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH FRIDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS EXPANDED THE
* FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA,
CASWELL, ROCKINGHAM, STOKES, AND YADKIN. IN VIRGINIA, AMHERST,
APPOMATTOX, BEDFORD, BUCKINGHAM, CAMPBELL, CHARLOTTE,
FRANKLIN, HALIFAX, HENRY, AND PITTSYLVANIA.
* FROM LATE TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING
* AN EXTENDED PERIOD OF RAINFALL WITH HIGH RAINFALL RATES AND
THUNDERSTORMS ON THURSDAY WILL CREATE FAVORABLE CONDITIONS FOR
FLOODING. RAINFALL TOTALS OF 3 TO 4 INCHES ARE EXPECTED WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* THE GROUND WILL BE SATURATED WHEN THUNDERSTORMS ARE MOST
LIKELY. HIGH RAINFALL RATES INSIDE OF THESE STORMS COULD
POTENTIALLY CREATE RAPID WATER RISES, ESPECIALLY IN SMALL
CREEKS AND STREAMS, AREAS WITH POOR DRAINAGE, AND LOW LYING
AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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