Martinsville City Public Schools Big M certificate winners
To qualify a student must have a 3.7 grade-point average for the year
ALBERT HARRIS ELEMENTARY GRADE 5
Quentin Isley Chism, Sincere Nasia Cook, Noah James Cousins, Jemea Leshay Craghead, Ka Nyah Keymaine Giggetts, Laila Marie Gravely, Kelly Donnell Hairston,Serenity Nevaeh Hairston, Melody Jai'Ana Harris, Siniyah Nylon Asaria Harris, Mya Katel Lynn Hayes, Aerran Elysia Kellam, Kevin Paul Kellenbenz, Beyonce Lara Diaz. Ryanpersad Mahadeo, Jayden Alexander Matthews, Jun Hermes Olea, Evan Denis Pickett, Jailyn Omarion Reynolds, Kaira Merci Womack.
PATRICK HENRY ELEMENTARY GRADE 5
Reagan Elizabeth Barker, Treylan Jaquan Beamer, Aubrey Elizabeth Blankenbaker, "Victor Joseph Correa, IV, London Kay Marie Crigger, Chekiya Kailyn Galloway, Ny’Asia Chenelle Hood, Jahrine Ezekiel Jones, Paishence Yuneaq Manns, Benjamin Alexander Wood.
MARTINSVILLE MIDDLE GRADE 6
Anne Frances Agee, Christian Slade Brooks, Caleb William Burgess, Gavin Lee Carter, Xavier Patrick Dunham, Ruby Jacqueline Flores, Ava Brooke Grant, Holden Lane Hendricks, Deniyah Shanice Hightower, Isabella Juliann Hood, Kenzoe Gabriel Calma Lintag, Sean Phillip Lintag, Gavin Luke Luther, Alondra Machuca Tiznado, Kennedy Noell McPherson, Skyylar Eva Miller, John Riley Nguyen, Colby Hudson Owen, Aliyah Amiley Sandoval, Karlee Moran Shivley, Benjamin Torres Orozco, Brooke Allison Turner. Noah Alexander Young.
MARTINSVILLE MIDDLE GRADE 7
Saige Olivia Adams, DeQuan Trevese Dandridge, Ryan Connor DiMingo, Jkyan Nizarian Finney, Briana Garcia-Macias, Trevion Ky Lee Gravely, Gabriel Lucas Haley, Sincere Naiim Jamison, Arlette Jaramillo Mata, Jordan Paul Kellenbenz, Natalie Marie LaPrade, Mallori Sherrill Lowe, William Bridger Morrison, Adam Idris Mounkaila, Abbygail Jemae Neaves, Anh Tuyet Nguyen, Nayti Bhavesh Patel, John David Ratliff II, Kaylee Angel Rea, Mason Crenshaw Rorrer, Skyler Lee Spence, Christopher Bryant Talley, Paige Alyria Taylor, A Mari Darick Thomas, Tyra Makelle Valentine, Jacob Lee West, Destiny Jonet Witcher, Sariyah I Naija Woods, Reagan Bailey Wright.
MARTINSVILLE MIDDLE GRADE 8
Gabriella Pilar Armstrong, Eyad Abdelnaser Bayoumy, Marcaisa Jenee Becker, Demitri Keyvon Blackwell, Jalik Kayvon Blackwell, Katelin Elizabeth Boyd, Hayden Elise Calfee , Ludwin Isai Chavez-Lopez, Christian Alexander Scott Eames, Marissa Shauntel Espinosa, Nadia Jazmin Flores. Zane Mills Gardner, Matthew Gabriel Gilbert, Kendra Jolene Gill, Jakiyah Carmelle Gravely, NiJel Malik Gravely, Trenati Cherkara Hairston, Katherine Marie Hall, Lizbeth Jaramillo Mata , Olivia Shires Hankins, Usman Amer Khan , Amya Deshay Martin, Natalia Janae Martin, Allanah Monique Milton, Faith Elena Munoz, Joseph Hunter Nguyen, Papion Jolie Ritenour Shelton, Aysha Sonay Robles, Elizabeth McKenzie Self, Adrienne Kelis Smith, KeAundre Oshawn Smith.
MARTINSVILLE HIGH FRESHMEN
William Tucker Lee Agee, Alexis Charisma Ashby, Madison Grace Barker, Savannah Arlene Brown, Nicholas Christian Buck, Dylan James Cochran, Symphanie Divine Collins, JaMere Eggleston Smith, Derrick Ryan Fleming, Assyria Reanna Flowers, Michael Caleb Gilbert, Ja Mirah Unique Gravely, Omarion DeSean Hairston, Lauren Elizabeth Hruza, Tamya La’Tavia Leftwich, Maria Alissandra Ishi Calma Lintag, Ashton Taylor Lynch, Taiona Breaisa Martin, Montana Marie Minter, Kiley Elizabeth Patten, Akayla Kiara Penn, Nytera Kelis Penn, Alexander Lee Pulliam, Anessia Nevaeh Reynolds, Logan McLain Smith, Bryson Tyler Stokes, Caleb Alexander Sunkins, Sidney Tuyet Tran, Onyinye Jane Ugbomah-Otunuya, Michael Bayse Walker.
MARTINSVILLE HIGH SOPHOMORES
Eduardo Alvarado Betanzo, Antwone Callender, Andrew Lawson Tainn Carter, Julianna Marie Cox, Daniel Aaron Dalton, Taniya Janae Dillard, Tyreniasha Lesha Dillard, Adrianna Grace Eames, Mackenzie Wynne Edmonds, Yesica Garcia Vergara, Michael Devora Guerrero, Anijah Mynae Hairston, Casey Jay Hart, Benjamin Dean Jarrett, Keith John Kellenbenz, Jorge Luis Lara Alvarado, Sheccid Lara Diaz, James Kinhun Li, Stephany LLanes Vazquez, Daphnie Nucum Lintag, Andres Lopez-Valentin, Antonio Marchorro-Giron, Antonio David Marchorro-Giron, Hannah Nicole Martin, John Daniel Martin, Robert Jackson Peay, Sean Alexander Peay, Jazmyne Cortell Penn, Isaleik Edmar Schoefield, Aminah Nakya Taylor, Ethan Tyler Thomas, Xitlali Vazquez, Kellene Joanne Wotring
MARTINSVILLE HIGH JUNIORS
Clark Grayson Givens, Elijah Ahamad Akabar, Melissa Lauren Anderson, Melissa Lauren Anderson, Kathryne Lynn Hruza, Mary Elizabeth Ashbrook, Alexis Jordan Watts, Kayla Elise Barker, Lidia Shayanne Soto Minter, JaNiyah Anjanae Benton, Jalia Anye Dillard, Valeria Briseno Perez, Mallory Leigh Gilley, Savannah Nicole Carr, Kayla Elise Barker, Saul Devora Guerrero, Mikeala Camille Redd, Jalia Anye Dillard, Trayjon Isaiha Kirby, Arion Ketana Engram , Valeria Briseno Perez, Lauren Gabrielle Foster, Joshua Nathaniel Penta, Mallory Leigh Gilley, Christian Xavier Holland, Clark Grayson Givens, Arion Ketana Engram, Mary Katherine Handy, Samuel Taylor Haskew, Samuel Taylor Haskew, Allen Michael Herndon, Allen Michael Herndon, Brittany Ann Hylton, Christian Xavier Holland, Lauren Gabrielle Foster, Kathryne Lynn Hruza, Jasmine Lenora Scales, Brittany Ann Hylton, Saul Devora Guerrero, James Tanner Ingram, Faith Elizabeth Young, Trayjon Isaiha Kirby, Jayland Talil Walker, Christian Lamar Kissee, James Tanner Ingram, Alyssa Megan Lintag, Cecille Denise Simpson, Maria Celeste Luna Reyes, Christian Lamar Kissee, Allitta Aniyah Millner, Mary Katherine Handy, Joshua Nathaniel Penta, Maria Celeste Luna Reyes, Mikeala Camille Redd, Elijah Ahamad Akabar, James Leonard Keaton Richardson, Alyssa Megan Lintag, Jasmine Lenora Scales, James Leonard Keaton Richardson, Cecille Denise Simpson, Mary Elizabeth Ashbrook,Adrianna Hope Soto Minter, Allitta Aniyah Millner,Lidia Shayanne Soto Minter, Adrianna Hope Soto Minter, Jayland Talil Walker, JaNiyah Anjanae Benton, Alexis Jordan Watts, Faith Elizabeth Young.
MARTINSVILLE HIGH SENIORS
Wilson Langr Bowles, Jasmine Shenaye Bradner, Luiz Antonio Chacon-Zuniga, Alexis Celease Hairston, Dorien Jalon Harper, Juanita Diane Martinez Evans, Jaedyn Day’von Lee McKinney, Alba Yaneth Paz Parada, Duyen Ngoc Anh Tran, Khalil Dahon Travis