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Trees fall across Rives Road and power lines Sunday night closing road and causing multiple power outages. Utility crews worked through the night to restore power. 

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It has been almost three days since heavy rain and strong thunderstorms caused damage and flooding to Henry County, and Appalachian Power is still trying to restore to all of its customers.

As of 7:30 this morning, the company reports there are fewer than five customers who still don't have power.

The outage is in the Axton area on Poplar Fork Road along a row of houses south of Barker Road and just north of Conner Lane.

Restoration of all power in the county is expected to be complete by noon today.

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