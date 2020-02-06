Martinsville rain

Flooding Thursday from the Smith River on Appalachian Drive.

 BILL WYATT/MARTINSVILLE BULLETIN

Due to flooding conditions the following schools are either closed or have delayed openings for Friday:

Carlisle School-Martinsville: Delayed 2 hours

Franklin County Schools: Delayed 2 hours

Henry County Schools: Delayed 2 hours

Martinsville City Schools: Delayed 2 hours

Patrick Henry Community College: Delayed 2 hours

Pittsylvania County Schools: Closed; Essential Personnel Report

Westover Christian Academy: Closed

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