A 2-vehicle collision on Virginia Avenue in Martinsville sent one person to the hospital Wednesday morning.

According to Virginia State Police on the scene, about 10:30 a tractor trailer was stopped in the roadway in front of Riverside Pawn, at 1601 Virginia Ave., when it was struck from behind by a Chevy Silverado pickup truck.

Airbags were deployed on the pickup, and the vehicle was totally destroyed.

The driver of the tractor trailer was uninjured, but the driver of the pickup truck was transported to Sovah-Martinsville with undetermined injuries.

No other details were available.

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