...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING...
A FLASH FLOOD WATCH HAS BEEN ISSUED FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE,
ROCKINGHAM, STOKES, SURRY, WATAUGA, WILKES, AND YADKIN. IN
VIRGINIA, BLAND, CARROLL, FLOYD, FRANKLIN, GILES, GRAYSON,
HENRY, MONTGOMERY, PATRICK, PULASKI, SMYTH, TAZEWELL, AND WYTHE.
* UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING
* THUNDERSTORMS WITH LOCALLY HEAVY RAIN ARE DEVELOPING AND MAY
PRODUCE ANOTHER INCH OF RAINFALL IN A SHORT PERIOD OF TIME. THIS
RAIN WILL BE FALLING ON SATURATED GROUND AND MAY PRODUCE FLASH
FLOODING.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE ESPECIALLY IN AREAS OF STEEP
TERRAIN. CREEKS, STREAMS, RIVERS, AND LOW- LYING NORMALLY FLOOD
PRONE AREAS WILL BE SUBJECT TO FLOODING. LANDSLIDE POTENTIAL IS
ALSO INCREASED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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