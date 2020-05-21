...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW MOVING CLOSED LOW PRESSURE CENTER OVER THE TENNESSEE
VALLEY WILL PRODUCE A STRONG SOUTHEAST FLOW OF MOISTURE INTO THE
AREA THROUGH THURSDAY. THIS WILL RESULT IN A PROLONGED PERIOD OF
RAIN, HEAVY AT TIMES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, CASWELL, ROCKINGHAM,
STOKES, SURRY, AND YADKIN. IN VIRGINIA, BEDFORD, BOTETOURT,
CARROLL, FLOYD, FRANKLIN, HENRY, PATRICK, AND PITTSYLVANIA.
* THROUGH THIS EVENING
* EXPECT PERIODS OF RAIN, HEAVY AT TIMES. ADDITIONAL RAINFALL
AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN STEEP MOUNTAINOUS TERRAIN. CREEKS, STREAMS,
RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUBJECT TO FLOODING. LANDSLIDE POTENTIAL IS INCREASED,
ESPECIALLY IN LOCATIONS WITH MORE THAN FIVE INCHES OF RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&