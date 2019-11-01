Scales, Eugene


SCALES JR.
Eugene H.

Graveside services for Eugene H. Scales Jr., who died Tuesday, October 29, 2019, at his home will be held Saturday, November 2, 2019, at 12 p.m. at Carver Memorial Gardens. The Rev. C. L. Hagwood, will officiate.
Arrangements entrusted to the care of Hines Funeral Services, Inc.