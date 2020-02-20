TUTTLE
Douglas Lee

Douglas Lee Tuttle of Owens St. Martinsville, passed away on Tuesday, February 18, 2020.
The family will receive friends from 12 until 1:30 p.m. Friday, February 21, 2020, at McKee-Stone Funeral Home followed by a graveside service at 2 p.m., at Oakwood Cemetery Martinsville, Va.
Mckee-Stone Funeral Services are serving the Tuttle family.

To plant a tree in memory of Douglas Tuttle as a living tribute, please visit Tribute Store.