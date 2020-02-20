...SNOW ON THURSDAY...
..LOW PRESSURE TRACKING FROM THE NORTHERN GULF OF MEXICO TO THE
SOUTHEAST COAST WILL BRING SNOW TO NORTH CAROLINA AND SOUTHERN
VIRGINIA ON THURSDAY.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 10 PM EST
THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO
INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST VIRGINIA AND
NORTH CENTRAL AND NORTHWEST NORTH CAROLINA.
* WHEN...FROM 10 AM TO 10 PM EST THURSDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SLICK TRAVEL WILL BE LIKELY EVEN AFTER THE
SNOW ENDS AS TEMPERATURES DROP INTO THE 20S THURSDAY NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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