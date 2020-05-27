To the editor:

I am being held at the Patrick County Jail in Stuart and do not know who to write or where to turn to for help. A few weeks ago the jail admitted a person who had symptoms of COVID-19 virus. I am being housed in the trustee part of the jail, and we were told not to say anything about it, by the jail staff.

It’s not right that the jail possibly put us in dorms where it’s a few of us that only have 4 months or less to serve out. There also are many who have not been able to talk to our loved ones at home because there is no visitation, and we have no money to be able to call them.

RANDALL K. HYLTON

Stuart

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